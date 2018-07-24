Звісно, ми не запросимо його. Путіна не чекають у Конгресі

Чи буде референдум на окупованому Донбасі – після зустрічі Путіна і Трампа це питання хвилює багатьох, адже нібито таку пропозицію зробив очільник Кремля американському лідеру. І ось ситуацію прояснив представник Держдепу США з питань України – Курт Волкер.

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– Цей референдум не мав би легітимності, якби його навіть і провели. Бо неможливо провести референдум в тій частині України, яку не контролює український уряд, де існують серйозні проблеми для місцевого населення, де обмежена свобода пересування, звідки виїхало 1,5 мільйони людей.

Також, для цього немає підґрунтя, бо чинна ситуація – результат іноземної інтервенції, окупації території, а не повстання місцевого населення, – коментує Курт Волкер.

– Звісно, ми не запросимо його виступити перед спільною сесією Конгресу – таку нагоду ми даємо лише союзникам. Я не маю нічого проти, аби президент мав зустріч віч-на-віч зі світовими лідерами. Єдине, що має значення: меседж. І якщо він звучить так: перестаньте втручатися у справи нашої країни і порушувати наш суверенітет – то я підтримую це, – говорить Пол Раян, спікер Палати представників Конгресу.

До слова, Волкер розповів про наслідки зустрічі президентівДональда Трампа і Володимира Путіна.

Опубліковано Липень, 24 в 21:46



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