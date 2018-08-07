Звикаємо жити у субтропіках: яких ще погодних сюрпризів чекати українцям

Цьогорічне літо вже побило понад сотню рекордів. Надмірна вологість та экстремально високі температури – це наслідки глобального потепління, кажуть екологи. Стосується це і України. Надмірна спека, що вмить змінюється шквалами вітру, граду та грозами.

У Болехові це друге підтоплення за останній місяць. У воді будинки та городи, підрахувати збитки не беруться ні господарі, ні чиновники. А спрогнозувати такі катаклізми не може жоден синоптик.

На Сході ж країни ситуація протилежна. Такої спеки тут не було уже 5 років. У регіоні посуха. Одеські фермери теж рахують збитки.

Дощів одесити чекають тижнями. Попри те, що до опадів тут не звикли, але й така погода регіону не притаманна.

Дивіться: Спека вбиває. Святий вогонь нищить Каліфорнію, в Європі смерті від перегрівання

Дощі і задуха, висока вологість і спека – це ознаки субтропіків. Клімат в Україні вже змінився і до цього потрібно адаптуватися. Аби вберегтися від спеки чи теплового удару в містах обов’язково треба дбати про озеленення та водні зони, до прикладу фонтани. І чим більше, тим краще.

Глобальне потепління відбувається внаслідок посиленого викиду в атмосферу вуглекислого газу. Екологи закликають обмежити роботу виробництв, скорочувати кількість транспорту та припинити хаотичну вирубку лісів. Інакше погодні умови в Україні стануть ще більш жорсткими.

До слова, надзвичайний рівень пожежної небезпеки! Де краще не знаходитись.

Опубліковано Серпень, 07 в 12:25



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.